Rahat Ve Kullanışlı Hasta Yatağı Tasarımları

Elektrikle çalışan ve bu şekilde kumanda edilen yatakların yanı sıra, manüel özellikte yataklar da bulunur. Kumanda ile çalışan yataklar, hastalar için konfor ve rahatlık sunmaktadır.

En doğru hasta yatağı seçiminde, hastanın yaş ve sağlık sorunları, seçimi belirleyen en önemli unsurlardandır. Firma olarak, kaliteli ve farklı özellikler içeren yatak çeşitlerimiz bulunmaktadır. Elektrikle çalışan ve bu şekilde kumanda edilen yatakların yanı sıra, manüel özellikte yataklar da bulunur. Kumanda ile çalışan bu yataklar, hastalar için konfor ve rahatlık sunmaktadır. Farklı pozisyonlara ayarlanabilme özelliği sayesinde, kişinin rahatı ve konforu düşünülmüştür.

Hasta Yataklarında Öne Çıkan Özellikler

Hasta yatakları seçiminde, en çok aranan özelliklerin başında, yatan hastaya rahatlık sağlaması gelir. İki, üç ve dört motora kadar çıkan özellikleri, yatakların rahatlıkla ayarlanması ve kumanda edilmesini sağlayacaktır. Elektrik kesintilerinin sık yaşandığı yerlerde ise genellikle manüel çalışan hasta yatakları tercih edilecektir. Hasta yataklarında yer alan korkuluklar ise hastanın güvenliğini sağlamak açısından önem taşır. Yaşlı hastalar için önerilecek yatak türü de havalı yataklar olmalıdır. Bu yatakların kan dolaşımını hızlandırıcı özelliği, hastaların cildi için önem taşır. Uzun süreli yatışlarda cilt açılmaları kaçınılmazdır. Bunun önüne geçmenin tek yolu da havalı yatak seçimidir.

Trendelenburg hasta yatakları da hasta yatağı hizmeti sunan firmamızın, bir diğer ürünüdür. Bu tür hasta yatakları, yoğun bakım hastaları için kullanılan yatak türlerindendir. Tam dairesel hareket yapabilen bu yataklar, hareket özelliğine sahiptir. İstendiği zaman tekerlekleri de rahatlıkla kilitlenmektedir.

Hasta Yataklarında Sunulan Kiralama ve Montaj Hizmetleri

Hasta yatakları fiyatları yatak çeşidine göre farklılık gösterir. Diğer firmalarla kıyaslandığı takdirde, işletmemiz tercih sebebidir. Firma olarak, yatak satışımız olduğu kadar, kiralama hizmetimiz de bulunur. Geçici süre ile kullanılacak hasta yatakları için, firmamızın kiralama hizmeti de bulunur. Hasta yataklarının kurulumunu, firmamız personeli yerinde gerçekleştirecektir. Bu konuda en hızlı ve kaliteli hizmetimiz mevcuttur.

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