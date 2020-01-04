Sebze meyveyi bikarbonatlı suyla yıkayın

Sebze ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için pestisit adı verilen maddelerin kullanıldığını belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, bu maddelerin sağlığı tehlikeye soktuğunu söyledi. Bönce, "Bu maddeyi vücuda almamak için sebze ve meyvelerin minimum 8 dakika bikarbonatlı su ile yıkanması gerekmektedir" dedi.

Birçok farklı sebepten dolayı sebze meyveler üzerinde, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak ve tarımsal ürün verimliliğini arttırmak için farklı kimyasallar dezenfektanlar kullanılıyor. Pestisit adı verilen bu maddelerin ciddi oranda insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Emsey Hospital Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, "Bu ilaçlar insan vücuduna alındığı takdirde karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir" ifadelerini kullandı. Halk arasında doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgi veren Beslenme ve Diyet uzmanı Bönce, üzerlerindeki kalıntıları arındırmak için meyve ve sebzelerin sirkeli suda bekletilmesinin yanlış olduğunu dile getirerek, minimum 8 dakika bikarbonatlı suda bekletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarım ilaçları tehdit ediyor

Market, manav ve pazarlardan aldığımız sebze meyvelerin bol miktarda lif, vitamin ve mineral deposu olduğunu vurgulayan Gökçe Bönce, gün içerisinde 3-5 porsiyon sebze meyve tüketimi de yeterli ve dengeli beslenme açısından önemli olduğunu söyledi. Tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çeken Bönce, Pestisitlerin besinler yolu ile insan vücuduna alınması solunum, dolaşım ve kardiyovasküler sistem ile karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. "Bu nedenle, taze meyve ve sebzelerden pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak sağlımız için büyük önem taşımaktadır" dedi.

1 litre suya 10 gram karbonat

Sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaç kalıntılarını giderebilmek için sirkeli su kullanılmaması gerektiğini belirten Bönce, "Ilık suda bekletip, 1 litre suya 10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak, minimum 8 dakika bu çözelti içerisinde sebze meyveleri yıkamak ve ardından durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntem olacaktır. İstenildiği takdirde karbonatlı sudan sonra sirkeli suda da yıkanarak sebze meyveler bakterilerden de arındırılabilir" dedi.