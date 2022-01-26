Sigaraya kesin çözüm: Biorezonans

Her yıl milyonlarca insan sigara kullanımına bağlı hastalıklardan yaşamını yitirirken sigarayı bırakmak isteyenler ise farklı yöntemler deniyor. Biorezonans terapisi yöntemi de sigarayı bırakmak isteyenlere kesin çözüm sunan bir alternatif. Uz. Dr. Uğur Alfatlı biorezonans terapisi yöntemi ile tek seferde sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu söyleyerek tiryakileri sağlıklı bir yaşama çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon kişi, sigara nedeniyle oluşan hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyor. Ülkemizde ise günde 300 kişi sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayata veda ediyor. 2025 yılında bu rakamın dünya genelinde 10 milyona çıkması beklenirken, Bu rakamın 7 milyonunun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde olacağının da altı çiziliyor.

Ülkemizde sigara içen sayısı nüfusa oranlandığında yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde. Peki bu kadar ölümcül bir alışkanlığa insanlar neden devam ediyor? Pek çok sigara tiryakisinin bu soruya verdiği cevap ise sigarayı bırakmayı başaramadığı yönünde.

Sigarayı bırakmak isteyenlere günümüz tıp teknolojisi yeniliklerle çare oluyor. Bu teknolojilerden en önemlisi ise biorezonans yöntemi.

Biorezonans terapisi yöntemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Doktor Uğur Alfatlı bu yöntemle çok sayıda insanın sigarayı bırakarak yeniden sağlığına kavuştuğuna dikkat çekti. Bir çok hastalıkla mücadelede kullanılan biorezonans yönteminin en sık kullanıldığı alanlardan birisinin sigara bırakma tedavisi olduğuna dikkat çeken Alfatlı, ''Biorezonans yöntemi, sigara bırakma terapisinde kişinin sigara içme isteğini zararsız ve yan etkisi olmayan frekanslar ile yok etmek için kullanıldığını ifade etti. Cihaz yardımı ile kişinin kendi frekansından üretilen ayna görüntüsü karşıt frekanslar vücuda geri yollanır böylece karşılaşan iki frekans birbirini yok ederek sigaranın vücutta var olan frekansları nötralize edilir. Böylece vücut sigara ve etkilerini unutmuş olur ve tekrardan alındığında yabancı bir maddeymiş gibi algılar. Bu durum sigara içme isteğinin azalmasını hatta tamamen bitmesini sağlar'' diye konuştu.

Biorezonans ile sigarayı bırakma tedavisinin tek seans olarak uygulandığını ve seansların yaklaşık 40-50 dakika sürdüğünü ifade eden Alfatlı, ''Seanslar esnasında yapılan işlemin herhangi bir ağrı veya acıya neden olmadığını her yaşta ve her hasta grubunda uygulanabildiğini ve doğru uygulama yapıldığında herhangi bir yan etkisinin olmadığını, Biorezonans ile sigarayı bırakma tedavisinin başarı oranı yüzde 90’ın üzerinde olduğunu, bazı kişilerde zorlanma olursa 2. Seansın uygulanabilmektedir dedi.

Biorezonans tedavi yöntemine özellikle son yıllarda ilginin arttığını aktaran Alfatlı, ''Biorezonans yöntemi Türkiye’de yeni bilinmeye başladı. Sadece sigara bırakma tedavisi olarak kullanılmamakta, bunun yanında diğer tüm bağımlılık yapıcı maddelerden kurtulmak için ,kedi-polen-parfüm ve diğer allerjenlerin neden olduğu alerjik hastalıkların tedavilerinde, migren, fibromyalji gibi akut-kronik ağrıların tedavisinde , özellikle şu dönemde bağışıklığın arttırılmasında, romatizmal hastalıklarda ve kanser hastalıkların destekleyici tedavisi olarak da yaygın olarak kullanılmakta. Korunmasına yardımcı oluyor'' açıklamasında bulundu.