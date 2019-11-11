Spor kalp hastaları için de yararlı

Sporun kalp hastalıklarına da iyi geldiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Emre Özpelit, 'Ancak mutlaka bir kardiyoloji uzmanına danışıp yapılacak sporu birlikte belirlemeleri şart' dedi.

"Kalp hastasının kardiyoloji uzmanı ile görüştükten sonra kendisine uygun olan egzersizin seçilmesi önemlidir. Kalp hastalığının türüne göre önerilen egzersiz tipi ve süresi farklılık gösterebilir" dedi. Düzenli spor yapmanın kalp hastaları için faydalı olduğunu belirten Medical Park İzmir Hastanesi'nden Doç. Dr. Mehmet Emre Özpelit, , "Kalp hastalarının düzenli egzersiz yapması yüksek tansiyonlarının ve kolesterollerinin düşmesine, kalp kaslarının güçlenmesine, kilo kontrolünün sağlanmasına, uyku kalitelerinin artmasına ve stres düzeylerinin azalmasına katkı sağlar" dedi.



Risk alanları



Sayıları çok az olsa da bazı kalp hastaları için sporun tehlikeli olabileceğini kaydeden Özpelit, şunları söyledi: "Bunlar ciddi ritim bozukluğu, ciddi kalp kapak darlığı, alevli dönemde kalp yetersizliği ve ciddi akciğer tansiyonu olan hastalardır. Kalp krizi geçiren, by-pass ya da stent uygulanan hastalar için de erken dönemde spor sakıncalı olabilir. Bu hastalar spora başlama zamanını mutlaka doktorları ile görüşmelidirler. Ancak birçoğu 2-3 hafta içinde yürüyüşlere başlayabilirler. By-pass ameliyatı sonrasında ise 6'ıncı haftadan sonra egzersize başlamak güvenli kabul edilir" dedi. Kalp hastaları spora başlamadan hekimlerine bir takım sorular sormaları gerektiğini söyleyen Özpelit; "Günde ne kadar egzersiz yapmalıyım? Haftada ne sıklıkta egzersiz yapmalıyım? Hangi egzersizi daha çok yapıp hangisinden kaçınmalıyım? Egzersiz sırasında ne gibi yakınmalarım olursa endişe etmeliyim? Egzersiz sırasında nabız ve tansiyonumu takip etmeli miyim? Bu ve benzeri soruların cevaplarını doktorlarından öğrenmeleri önemli" dedi.



En uygunu egzersiz



Kalp hastaları için en uygun spor türünün aerobik egzersiz olduğunu belirten Doç. Dr. Özpelit, şu bilgileri verdi: "En kolay ve ulaşılır olan egzersiz düzenli yürüyüştür. Bisiklet, yüzme, ip atlama ve hafif tempolu koşu da öncelikle seçilebilecek sporlardandır. Genel durumu ve kas gücü iyi olan hastalar için önerilen egzersiz süresi haftada 150 dakikadır. Bunu hastalarımıza haftanın 5 günü, günde 30 dakika olarak öneriyoruz. Ancak kalp hastaları spora yeni başlayacaklarsa günde 5-10 dk. ile başlayıp yavaş yavaş arttırabilirler. Kardiyolog onayı alınmak koşulu ile genel durumu iyi olan bazı hastalar haftada 75 dakika olarak yoğun içerikli egzersiz yapabilirler. Çok soğuk, sıcak ve nemli havalarda spor yapmaları uygun değildir. Yazın bol sıvı almak çok önemlidir. Yine çok soğuk havalarda göğüs bölgesine alınan rüzgâr kalp spazmı ve krizini tetikleyebilir. Ancak kalp hastalarında spor yaparken kalp krizi geçirme ihtimali çok düşüktür. Hastalarımız hekim önerisi ile uygun sporları güvenle yapabilirler. Spor sırasında göğüs ağrısı, aşırı çarpıntı, göz kararması, bayılır gibi olma, aşırı nefes darlığı gibi yakınmalar başlarsa egzersiz hemen durdurulmalı ve erken dönemde doktora bilgi verilmelidir."