Sünnet için yarıyıl ideal zaman

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Yıldız, sünnetsiz çocuklarda, sünnetli olanlara göre 10 kat daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görüldüğünü söyledi, "Ancak böyle yararlı bir operasyonda dikkat edilmesi gerekenler de vardır" dedi.

Sünnet ne zaman yapılmalıdır? Sünnetin faydaları üzerine sayısız çalışma olduğunu, ancak zamanlaması için verilmiş kesin bir kararın hala olmadığını söyleyen Dr. Yıldız "Çocuk psikolojisi uzmanları 3-6 yaş arası yapılmasının sakıncalı olduğunu söyleseler de bu fikir hala bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Yenidoğan döneminden itibaren sünnet, alanında uzman kişilerce kapsamlı hastanelerde güvenle yapılabilmektedir" dedi.

24 saat önemli

Sünnet sonrası ilk 24 saatin çok önemli olduğunu ve ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınılması gerektiğini öneren Dr. Yıldız, şu bilgileri verdi: "Bu mevsimde, havalar soğuk olduğu için çocuklar için evde istirahat etmek daha kolay olmaktadır. Yazın dışarıda bisiklet binmek, parkta oynamak gibi yapılan aktiviteler bu dönemde yapılamadığı için sünnet sonrası dönem daha rahat geçmektedir. Aynı şekilde; çocukların okuldan ve derslerinden uzak kalmamaları açısından, yarıyıl tatili sünnet için daha uygundur. Sünnet basit bir işlem gibi görünse de ciddi komplikasyonları olabilen önemli bir cerrahi işlemdir. Bu sebeple üroloji veya çocuk cerrahi uzmanları tarafından ameliyathane şartlarında lokal veya genel anesteziyle yapılabilir.

Muayene şartı

Sünnet sırasında veya sonrasında yaşanabilecek sıkıntıları önlemek için, çocuğun işlem öncesi sünneti yapacak hekim tarafından muayene edilmesi çok önemlidir. Halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen durumun varlığı durumunda, sünnet kesinlikle yapılmamalı; ailede veya kendisinde kanama rahatsızlığı varsa çocuğa mutlaka kan testleri yapılmalıdır. Ek rahatsızlıkları da doktora bildirilmelidir. Sünnet sonrası ilk 24 saat, ağrı kesici kullanımı gerekebilir. 3 gün doktor tarafından verilen krem, dikiş yerlerine sürülmelidir. Cerrahi iyileşme 3 gün ile 3 haftayı bulur."