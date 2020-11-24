Tırnak Mantarından Nasıl Kurtulursunuz?

Toplumda son derece yaygın olarak görülen onikomikoz yani tırnak mantarı bulaşıcı bir mantar enfeksiyonu çeşidi olup genellikle ayak tırnaklarında görülüyor.

Tırnak mantarına karşı önlem alınmadığı takdirde tek tırnakta başlayan enfeksiyon, kısa süre içerisinde diğer tırnaklara da yayılabiliyor. Tırnak mantarı ilaçları tırnak mantarının önlenmesinde ve tedavi edilmesinde oldukça büyük etkiye sahip bulunuyor. Ancak yaşanmakta olan tırnak mantarı sorununun çeşidine ve seviyesine göre kullanılacak olan ilaçlarda farklılık söz konusu olabiliyor.

Tırnak mantarı tedavisi İstanbul ve diğer illerde pek çok merkezde yapılabildiğinden ilaç kullanılmadan önce bir podoloji uzmanının görüşü nün alınması gerekebiliyor. Podoloji İstanbul ve diğer illerimizde pek çok uzman ile hizmet verilen bir dal olduğundan tedaviye ulaşmak da kolaylaşabiliyor.

Son derece bulaşıcı ve ciddi bir enfeksiyon olan tırnak mantarı; ayak bakımına yeterli özen gösterilmemesi ve yanlış ayakkabı seçimleri gibi birbirinden farklı pek çok sebepten dolayı ortaya çıkabiliyor. Bulaşıcı bir enfeksiyon olması nedeniyle kullanılmış terlik ya da ayakkabıların giyilmesi ile de bulaşıp tırnakta sorunlara neden olabiliyor. Tedavisinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaması durumunda tırnak mantarı, tırnaklardaki keratin yapısında bozukluklara neden olabiliyor, zaman içerisinde tırnak diplerine kadar ilerleyip sinirleri de olumsuz şekilde etkileyebiliyor.

Tırnak mantarı sorununun tedavi edilmesinde genellikle tırnak mantarını giderici kitler kullanılıyor. Bu kitlerin içerisinde çoğunlukla bir törpüyle tırnak mantarını tedavi edip mantar oluşumunu önlemeye yardımcı olan bir sıvı bulunuyor. Tırnak mantarını bu kitler aracılığı ile tedavi etmek için öncelikle mantar oluşumu olan bölge törpüleniyor. Daha sonra törpülenen bölgeye kitin içerisindeki sıvı sürülüyor ve kuruyana kadar bekleniyor. Bu işlem mantardan tamamen kurtuluncaya kadar belirli aralıklarla düzenli olarak uygulanıyor.

Tırnak mantarının oluşmasının önlenmesi için ayak bakımına özen gösterilmesi dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Ayakta bakterilerin oluşumuna sebebiyet verilmemesi için ayakların düzenli olarak yıkanması ve çok iyi bir şekilde kurulanması gerekiyor. Haftada bir ayak peelingi yapmak da ayakta bulunan ölü derilerin atılmasını sağlıyor. Ayrıca ayak ve tırnak bakımına yönelik olarak üretilmiş kremlerin ve yağların kullanılması da etkili olabiliyor.

Tırnak mantarı oluşumunun engellenmesinde doğru ayakkabı ve çorap seçimi de oldukça büyük bir etkiye sahip bulunuyor. Ayakkabı seçimi esnasında ayağın içerisinde rahat ettiği ve hava alabildiği modellerin tercih edilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor. Çorap seçiminde de ayakların hava almasını sağlayacak pamuklu çorapların tercih edilmesi yararlı oluyor. Ortak eşya kullanımı nedeniyle de tırnak mantarı bulaşma riski bulunduğundan kişiye özel bakım ürünlerinin, ayakkabıların, terliklerin ve çorapların paylaşılmaması önemli bir konu haline geliyor. Pek çok kişi tarafından kullanılan havuz ya da hamam gibi alnalarda da ayak hijyenine ekstra özen gösterilmesi gerekiyor. Bu tarz alanlarda bulunulduğu durumlarda ayakların antibakteriyel özelliğe sahip olan jellerle yıkanması ve gerekli bakımların yapılması tırnak mantarı oluşumunu engelleyen faktörler arasında yer alıyor.

Tırnak Batmasının Rahatınızı Kaçırmasına İzin Vermeyin

Günümüzde pek çok kişide rastlanan tırnak batmaları ya da tırnak deformiteleri, hastaların yaşam konforunu etkilemesinin yanı sıra psikolojik olarak da olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bozulan tırnak şekli özellikler kadınlarda görünümü bozduğundan estetik kaygılara neden olup terlik ya da ayakkabı kullanımı esnasında problemler yaşanmasına yol açabiliyor.

Tırnak batması tedavisi İstanbul ve diğer metropollerde doktora en sık başvurulan ayak sağlığı sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bazı tırnak batmaları tırnak yatağının bozuk olmasından kaynaklanırken bazı durumlarda tırnak yatağında sorun oluşmamasına rağmen tırnak batması görülebiliyor. Ayaklarda mantar enfeksiyonu görülmesi, ayak yapısı ile uyumlu olmayan ayakkabıların giyilmesinin tercih edilmesi ve başparmak çıkıntısı türü ayak problemlerinin yaşanması da tırnak batması sorununa neden olabiliyor. Haftada 1 mm kadar uzayan tırnakların, tırnak yatağı ile uyumlu bir uzama süreci tamamladığı ve tırnağın uzamasını sağlayan dokunun tırnak yatağı olduğu biliniyor. Tırnak yatağında herhangi bir sorun olduğu takdirde tırnağın, tırnak yatağı içerisindeki ilerlemesinin de bozulması söz konusu olabiliyor. Tırnak, tırnak yatağında düzgün ilerleyemediğinde ise tırnak yatağının bozulmasına yol açabiliyor. Tırnak yuvasında hasar oluşması ise enfeksiyon gibi risklerin ortaya çıkma sebebi haline gelebiliyor. Bu nedenle tırnak batması hafife alınmaması ve mutlaka tedavi edilmesi gereken ayak sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Tırnak estetik kaygıların yanı sıra her an kullanılan bir organ olduğundan, tırnak cerrahisi ile ilgili yapılan işlemlerden en iyi sonucun alınması gerekiyor. Bu noktada da doktor seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Tırnak cerrahisi kapsamında mm düzeyinde işlemler yapılmakta olup işlemi yapacak uzmanın yeterli deneyime sahip olması doktor seçimi esnasında dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Tırnak batmalarının tekrarının önlenmesine ilişkin olarak yapılan işlemler temelde tek tip olmakla birlikte işlemin başarısında cerrahın uzmanlığı ve tekniği en önemli rolü oynuyor.

Tırnak batmasına yatkın bir tırnak yapısı bulunan kişilerin; tırnaklarını et hizasından kısa kesmemeye, tırnak kesimlerinin küt ve düz olmasına, ayakkabı tercihlerini ayaklarını sıkmayacak yuvarlak uçlu ayakkabılardan yana kullanmaları faydalı olabiliyor.

















