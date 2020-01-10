Tüberküloz Hastanesi yenilendi

İzmir Tepecik'teki Suat Seren Göğüs Hastanesi'nin Tüberküloz Servisi, İzmir Veremle Savaş Derneği'nin katkılarıyla yenilenerek açıldı. 1923 yılında Atatürk'ün emriyle Dr. Behçet Uz öncülüğünde kurulan, gerçekleştirdiği verem taramalarıyla erken tanı ve tedavide büyük ilerleme sağlayan Hastanenin örnek işbirliği hastaların imdadına yetişiyor.

Yenilemeler kapsamında yıpranan dış cepheler ve çok ilaca dirençli tüberküloz hastalarının yattığı odaların anti bakteriyel özelliğini kaybeden epoksi boyaları, İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Şule Bakan'ın öncülüğünde yüksek ömürlü dayanıklı malzemelerle kaplanarak kalıcılığı sağlandı.

Eğitim yardımı

Başkanı Şule Bakan, hastanenin kurulduğu ilk günden itibaren, İzmir ve çevre illerde verem hastalığı ile ilgili bir çok başarılı çalışmalar yaptığını söyledi. Veremli hastalara ve yakınlarına giyecek, yiyecek, yakacak, ilaç yardımı ve çocuklarının eğitimleri için de eğitim yardımı yapıldığını hatırlatan Bakan, "Yine bu konuda bölgenin uzman hastanesi olan Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesine ve bir çok sağlık kuruluşuna bina ve cihaz yardımı yapıyoruz. İzmir Büyükşehir içerisindeki tüm ilçelerdeki dispanserler ve verem hastalarına her türlü yardım için ulaşacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bundan sonraki projelerde de hep beraber olmak amacını taşıyoruz" dedi.

Kimler katıldı?

İzmir Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hakan Bayrakçı ve Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ender Yalnız, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kurtuluş, Başkan Yardımcısı Dr. Caner Alptekin Başkan Yardımcısı Dr. Yaşar Tamer Alp, Konak İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Padır, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik'in hazır bulunduğu açılışta İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Şule Bakan nezdinde tüm üyelere teşekkür ederek teşekkür plaketi ve sertifikası sundular. n H. Gülşah Saatçi