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Türkiye'de 4 ayda sadece 10 milyon kişi iki doz aşıyı olabildi!

Türkiye'de iki doz aşıyı da olan kişi sayısı 10 milyon 986 bin 599 oldu

Türkiye'de 4 ayda sadece 10 milyon kişi iki doz aşıyı olabildi!
17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları 13 Ocak 2021 tarihinde başladı. İlk aşıyı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuştu.

Ancak o günden bu güne aşılama çalışmaları çok yavaş ilerliyor.

Yaklaşık 4 aydır aşı çalışmalarının yapıldığı ülkemizde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 10 milyon 986 bin 599'da kaldı.

Bir doz aşı uygulaması yapılan kişi sayısı ise 14 milyon 991 bin 190 olarak açıklandı.

Toplamda aşı yapılan kişi sayısının ise hala 25 milyon 977 bin 789 olması dikkat çekti.

İstanbul'da şimdiye kadar aşı yapılan kişi sayısı 4 milyon 290 bin 228 olarak görülürken, Ankara'da ise bu sayı 2 milyon 102 bin 303 kişi olarak belirtildi.

İzmir'de ise şimdiye kadar aşılanan kişi sayısı 1 milyon 773 bin 731 olarak açıklandı.

Uzmanlar bu aşılama hızı ile toplumsal bağışıklığın kazanılmasının zor olduğunu söylüyor.

Etiketler; #aşı #koronavirüs aşısı #türkiye aşı olanların sayısı #izmir aşı olanlar
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