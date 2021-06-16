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Türkiye'de günlük aşılama 1 milyonu geçti

Türkiye, koronavirüse karşı hızla aşılanmaya başlandı. Dün 1 milyondan fazla kişi aşı oldu

Türkiye'de günlük aşılama 1 milyonu geçti
16 Haziran 2021 Çarşamba 08:14

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşıların gelmesi ile Türkiye de hızlı aşılama sürecine geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük aşılamada yeni bir rekora imza atıldığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, Bakan Koca, "1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir ? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Fahrettin Koca #Koronavirüs #yapılan aşı sayısı
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