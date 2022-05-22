Türkiye'de maymun çiçeği virüsü görüldü mü? Bakanlık açıkladı...

Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde artan maymun çiçeği virüsünün Türkiye'ye de sıçradığı iddia edildi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede maymun çiçeği virüsü görülmesi, panik yarattı. Korona salgınından sonra yeni bir salgına karşı önlem almak isteyen yetkililer çalışmalarını hızlandırırken, dün maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de görüldüğü iddia edildi.

BAKANLIK'TAN YALANLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı, toplumda korku yaratan bu iddiaya ilişkin yalanlamada bulundu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?



Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.