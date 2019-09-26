Uygun probiyotik ile kilonu kontrol et

Prof. Dr. Murat Baş, bağırsak sağlığı bozulduğunda, salgılanan GLP-1 hormonunun azaldığın söyledi, "Bu da iştah artışına yol açıyor. Uygun probiyotik kullanımı, GLP-1 hormonu seviyelerini yükseltir ve iştahın azalmasını sağlar" dedi.

Aşırı kilo günümüzde artık küresel bir problem ve obeziteye bağlı ölümlerin sayısı her geçen yıl artıyor. 1980 yılından beri obezite ve fazla kilonun yetişkinlerde yüzde 27.5, çocuklarda yüzde 47.1 arttığını söyleyen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş "Bu durum karşısında sağlık örgütleri, araştırma kuruluşları ve bilim dünyası sağlıklı kilo kontrolüne ilişkin tedbirler almaya başladı" dedi.Prof. Dr. Baş, probiyotiklerin sindirim sağlığını düzenlediğinin altını çizerek normal ağırlıktaki kişilere göre, kilolu ve obez kişilerin mikrobiyotalarının bozulduğunu söyledi. Probiyotiklerin yağ depolanmasını azalttığına ve dışkı ile yağ atımına destek olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Murat Baş, yapılan çalışmalarda probiyotik takviyesinin, sürekli açlık ve yemek yeme isteği hisseden kişilerde ağırlık kaybını artırdığını vurguladı.

Tokluk hormonlarının salınımını destekler

Bağırsaklarda üretilen GLP-1 hormonunun kan şekeri seviyesini düzenlemede etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Baş, şu bilgileri verdi: "GGLP-1, besinler bağırsaklara girdiğinde, bağırsaklarda üretilen bir hormondur. GLP-1 hormonu kan şekeri seviyesini sabit tutmada önemli bir rol oynar ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Vücut ağırlığı kaybından hemen sonra meydana gelen iştahtaki azalma, kısmen GLP-1'in artmasından kaynaklanmaktadır. Bağırsak sağlığı bozulduğunda, bağırsaklardan salgılanan GLP-1 hormonu seviyesi azalır ve beraberinde iştah artar. Bu nedenle, bağırsak sağlığı bozulmuş kişilerin vücut ağırlığı artma eğilimindedir. Uygun probiyotik kullanımı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları bağırsak sağlığını destekler ve GLP-1 hormonu seviyelerini yükseltir ve bu da yiyecek alımının ve iştahın azalmasını sağlar."

Yağ kütlesinde azalma

DuPont Beslenme ve Sağlık Bilimi Kıdemli Bilim İnsanı Henna Maria Uusitupa sunumunda; 2007 yılında başlayıp 2018 yılına kadar devam eden klinik çalışmada Bifidobacterium Animalis Lactis B420 probiyotik suşunun düzenli kullanımında plaseboya göre total vücut yağ kitlesini düşürdüğünü gözlemlediklerini söyledi, "Araştırmamızda Bifidobacterium Animalis Lactis B420'nin epitel bütünlük üzerindeki geliştirici etkisi nedeniyle kilo kontrolüne cevap verdiğini, sağlıksız beslenme ile biriken yağ kütlesinde azalma sağladığını gördük" dedi.