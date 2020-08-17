Uzman hekime danışmalı!

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, omurgada en çok görülen hastalıkların başında bel fıtığı geldiğini belirterek bel fıtığı rahatsızlığında hızlı tanı ve tedavinin hastalığın ilerlemesinin önüne geçtiğini söyledi.

Op. Dr. Gültekin Erdoğan, Bel fıtığının, bel ağrısıyla birlikte kalçadan başlayan ve bacağa vuran siyatik ağrıları, bacakta uyuşma - karıncalanma ve güç kaybı ile kendini belli ettiğini dile getirdi, MR ile kesin tanının konulduğunu söyledi. Tanı ve tedavi hakkında bilgi veren Dr. Erdoğan, "Bel fıtığında MR ile kesin tanı konulduktan sonra fıtığın hangi aşamada olduğu belirleniyor. Eğer ilk iki aşamadaysa yatak istirahati, ilaç ve fizik tedavi ile tedavi süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Yatak istirahati ve ilaç tedavisine rağmen, ağrısı geçmeyen, bacak ve ayakta ciddi kuvvet kayıpları yaşayan kişilerde ise cerrahi müdahale gerçekleştiriyoruz. Günümüzde bel fıtığında altın standart olan Mikro cerrahi yöntemi ile omurgadaki bağ ve kas dokusuna minimum zarar vererek kıkırdağı başarılı bir şekilde alıyoruz. Mikro cerrahi yöntemi hastalara önemli avantajlar sunuyor. Küçük bir kesi ile yapıldığı için daha az travmaya neden oluyor. Hasta aynı gün ayağa kalkıyor. Ertesi gün evine dönebiliyor. 2-3 haftalık bir dinlenme döneminin ardından ise normal yaşantısına geri dönebiliyor"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, şöyle devam etti: "Bel fıtığı tüm yaşlarda görülüyor. Özellikle ağır iş yapanlarda, yük kaldıranlar uygunsuz hareket yapanlar aktif spor hayatı olanlar ve aşırı kilolu olanlarda daha çok görülüyor. Operasyon 1, 1.5 saat kadar sürüyor. Genellikle başarılı sonuçlar alınıyor. Bel ağrısı ve bacakta his kaybı olanlar mutlaka uzman bir beyin ve sinir hastalıkları uzmanına danışmalı. Kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeli. Çünkü tedavi ne kadar geç yapılırsa sinirlerin üzerindeki baskı da o kadar çok artacağı için vücuttaki zarar da artıyor. Bu nedenle bel fıtığında erken tanı ve müdahalenin önemli taşıyor"