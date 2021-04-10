Vaka sayısı da ölüm sayısı da hızla artıyor!

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı da, virüs nedeniyle ölen kişi sayısı da hızla artışa geçti

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 305 bin 103 testte, 55 bin 791 vaka ile 2 bin 408 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 253 kişi ile toplam can kaybı da 33 bin 454'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 305 bin 103 testte 55 bin 791 vaka, 2 bin 408 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 786 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845, toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, toplam vefat sayısı 33 bin 454, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 658, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 268 bin 678 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.