12 YIL SONRA BULUNDU!
12 YIL SONRA BULUNDU!
0
BUNU SAKIN YAPMAYIN!
BUNU SAKIN YAPMAYIN!
0
KORONAVİRÜSÜ YAKALANDI
KORONAVİRÜSÜ YAKALANDI
0
AKŞENER, EROL EVGİN'İ İZLEDİ
AKŞENER, EROL EVGİN'İ İZLEDİ
0

Vaka sayısı en çok artan 10 il belli oldu!

Vaka sayısı en çok artan 10 il belli oldu!
21 Şubat 2022 Pazartesi 13:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Şubat tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı. Bu iller Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun oldu. Öte yandan 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısı haritasını yayınladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 894,82'den 717,58'e, İzmir'de ise 1229,37'den 1017,38'e düştü; Ankara'da da 1279,73'ten 1323,97'ye yükseldi. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 108,94 ile Van, 143,25 ile Şırnak ve 145,09 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre; en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu açıkladı. Öte yandan Samsun 1530,91 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 20 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 70 bin 355 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278'ten 263'e düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olurken toplam 440 bin 183 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak 24 Ocak tarihinde 67 bin 23 seviyelerine kadar düşmüştü.

Etiketler; #Koronavirüs #vaka sayısı #sağlık #Fahrettin Koca
Önceki Haber
6 kişinin öldüğü tur kazasından geriye bu fotoğraf kaldı!
Sonraki Haber
Buca-Otogar bağlantı yolu tünelleri yıllardır bekliyor
Denizanası görürseniz bunu sakın yapmayın!
Denizanası görürseniz bunu sakın yapmayın!
0
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama
0
Dünya’da 3’üncü kişi HIV virüsünü yendi
Dünya’da 3’üncü kişi HIV virüsünü yendi
0
Koronavirüs nedeniyle bir günde 309 ölüm!
Koronavirüs nedeniyle bir günde 309 ölüm!
0
Aşkta mutluluğun 10 altın kuralı
Aşkta mutluluğun 10 altın kuralı
0
SMA ilaçları ile ilgili önemli gelişme!
SMA ilaçları ile ilgili önemli gelişme!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.