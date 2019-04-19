Yanık Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Alev, sıcak su, kimyasal veya elektriğin yanlış ve dikkatsiz kullanımı sonucunda vücutta farklı derecelerde yanık meydana gelebilir.

Yanıkların kaçıncı derecede olduğu da önemlidir. Eğer deride çok tahribat meydana gelmemişse yanık nasıl geçer diye düşünmeyin, evde uygulayacağınız kolay yöntemler mevcut.

Yanık İçin Mucizevi Ürünler

Ciltte meydana gelen küçük çaplı yanıklar için herkes yanığa ne iyi gelir öğrenmelidir. Çünkü zamanında müdahale yanığın etkisini azaltıp hızlı iyileşmesini sağlar. Sirke cilt dostu bir üründür ve antiseptiktir. Pamuk yardımıyla elma sirkesini yanığın üzerinde hafifçe gezdirebilirsiniz. Bunun yanı sıra patates düzenleyici ve yatıştırıcıdır. Yüzeysel yanıklarınız için sizlere yardımcı olacaktır. 1 adet patatesi rendeleyin ve yanmış bölgenin üzerine koyun. Patatesin suyu yanık bölgeye direkt temas etmeli. 15 dakika bekletin ve su ile temizleyin.

Soğanın yapısı da yanıkları tedavi edici özelliktedir. 1 soğanı kesip suyunu sıkın. Bu işlemi hızlıca yapıp suyunu yanık bölgeye uygulayın. Böylece yanıklarınızın acısı hafifleyecek ve daha hızlı geçecektir.

Yanık İçin Bitkisel Ürünler

Yanıklarda en iyi çözüm bitkilerdir ve bu yüzden yanığa ne iyi gelir bitkisel çözümleri keşfetmeliyiz.

Aleo vera içeriğinden ötürü cildi yatıştırır ve yanıkları çok çabuk iyileştirir. Bu yüzden bir sap aleo veranın içindeki jel özü bir kaba ayırın ve kremsi yapısını yanık yere sürün.

Zeytinyağı yanığın alevini alır ve yanık sonrası gerginleşen derinizi yumuşatarak rahatlamanızı sağlar.