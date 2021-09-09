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Yapılan koronavirüs aşısı 100 milyonu geçti!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Covid-19 aşı sayısı bugün itibarıyla 100 milyonu geçti

Yapılan koronavirüs aşısı 100 milyonu geçti!
09 Eylül 2021 Perşembe 14:21

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak 2021'de başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor. Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre, bugün saat 13.45 itibarıyla 50 milyon 882 bin 59'u ilk doz, 39 milyon 488 bin 261'i ikinci doz, 9 milyon 643 bin 69'u ise üçünçü doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 100 milyon 13 bin 389'a ulaştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #koronavirüs aşı #koronavirüs yapılan aşı
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