Yaz meyvelerinin faydaları saymakla bitmiyor

Kalp-damar sağlığını koruyor, kan şekerini dengeliyor, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor... Birbirinden renkli ve güzel meyvelerin her biri zengin vitamin içerikleriyle vücut sağlığımıza birçok katkı sağlıyor. Bu nedenle meyveleri düzenli şekilde tüketmek önem taşıyor

Diyetisyen Duygu Çiçek, yaz meyvelerini ve faydalarını sıralıyor...

KARPUZ KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Karpuz, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir meyve. Karpuzun içerdiği likopen hem kanser riskini azaltır hem de kalp damar sağlığını korur.C vitamini içeriği yüksek olan karpuz, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara karşı korur.A vitamini içeriği de göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlayarak adeta bir detoks etkisi yapar. 1 porsiyonu 2 parmak kalınlığındaki bir dilime denk gelir.

KİRAZ VÜCUTTAKİ ÖDEMİ ATIYOR

A, C, K vitaminleri ve fosfor, demir, kalsiyum mineralleri yönünden zengin olan kiraz, aynı zamanda bağırsak dostu olarak biliniyor. Özellikle kabızlık sorunu çekenler için önerilen kiraz, ürik asit dengesini sağlayarak böbrek hastalıkları, artrit, gut, eklem kireçlenmesine de iyi geliyor. Kirazın içerdiği 'antosiyanin' kalp-damar hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Kirazın saplarının kurutulup kaynatılması ile hazırlanan çaylar da idrar söktürücü etki göstererek vücuttan ödem atılmasını sağlar.

MÜRDÜM ERİĞİ KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Yazın tazesi, kışın da kurusu ile her zaman sofralarda yer bulan mürdüm eriği, güçlü bir antioksidan. Posalı yapısı sayesinde sindirim sistemini düzenleyen mürdüm eriği, özellikle kabızlık problemi çekenler için öneriliyor. Metabolizmayı hızlandıran bir meyve olarak bilinen bu besinin kuvvetli bir idrar söktürücüdür. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardım eden mürdüm eriği, aynı zamanda zengin lif içeriğinden dolayı kan şekerini dengede tutmaya da yardımcıdır. 2 orta boy mürdüm eriği 1 porsiyon olarak düşünülebilir.

ÜZÜM KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Vitamin ve mineral içeriği yüksek bir meyve olan üzüm, genellikle yazın taze, kışın da kuru olarak tüketiliyor. Aynı zamanda iyi bir antioksidan olan üzüm; demir ve C vitamini yönünden de zengin. Üzüm, kanın pıhtılaşmasını önler ve kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Bu özelliği ile üzümün kalp-damar sağlığı yönünden koruyucu etkisi de mevcuttur. Üzüm, içerdiği yüksek lif ve su ile bağırsakların çalışmasında etkili oluyor. Yaklaşık 15-20 adet üzüm, 1 porsiyona denk geliyor.

ŞEFTALİ DİYABETTEN KORUYOR

A ve C vitaminlerinden zengin olan şeftalide aynı zamanda yüksek ölçüde potasyum bulunuyor. İçerdiği flavonoidler sayesinde antioksidan etkisi olan şeftali bu sayede obeziteye bağlı diyabet ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağlıyor. Ancak çok fazla şeftali tüketiminin de kabızlığa yol açabileceğini unutmamak gerekiyor. 1 orta boy şeftali, 1 porsiyon meyveye denk geliyor.

İNCİR YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Olgunlaştıkça antioksidan içeriği artan incir, yazın tazesi kışın da kurusu ile oldukça sevilen bir yaz meyvesi. Yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini düzenleyen incir, bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur. İncir hücrelerin yenilenmesini sağladığı için yaşlanma karşıtı özellik taşıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı iyi bir koruyucu olarak biliniyor. Ancak fazla tüketilmesi ishale neden olabiliyor. Bu nedenle ölçülü tüketilmesinde yarar var.