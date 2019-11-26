Yeni anneye emzirme uyarıları

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, yeni doğum yapan annelere emzirme uyarılarında bulundu.

Dr. Sezen, gebelik döneminde olduğu gibi doğum sonrası takiplerinin de aile hekimliğinde üzerinde durulan dönemlerden olduğunu vurguladı, "Doğum sonrasında da annen bazı hastalıklar açısından özenle takip edilmeli. Ayrıcae emzirme de çok önemlidir. Bebek doğar doğmaz emzirilmelidir. Sütün tam olarak boşaltılamamasına bağlı sorunlar ya da emzirme hatalarına bağlı, meme ucunda yaralar ortaya çıkabilir. Süt ateşi veya tıp dilinde mastit olarak bilinen rahatsızlığı yaşamamak için süt kanalları sürekli boşaltılmalı. Bebeği her uyuduğunda anne de uyuyarak ihtiyacı olan enerjiyi depolamalıdır. Sağlıklı ürünlerin tercih edilmesi ve yüksek kalorili besinlerden uzak durulması, bol protein alarak sağlıklı atıştırmalıklara yönelinmesi gerekiyor. Fazla kilolardan kurtulmak için acele etmeden ancak dengeli öğünlerle beslenilmesi annenin enerjisi ve sütü için önem taşıyor. Emzirme ile ilgili merak edilenler hakkında en doğru bilgi aile hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından alınabilir" n diye konuştu.