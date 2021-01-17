Yeni aşılar ne zaman gelecek? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı takvimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Koca, 10 milyon doz Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını aktardı. Öte yandan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği 50 milyon doz koronavirüs aşısının da parça parça birkaç ay içinde geleceği aktarıldı

Geçen hafta başlayan aşılama süreci hızlı ve etkili şekilde devam ederken, şimdiye kadar 679 bin 73 kişi aşı yaptırdı. Türkiye çoğu ülkeye göre aşılamada sistemli bir yol çizdi. Koronavirüs aşı sayısının yeterli olup olmayacağı merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.Sabah'ın haberine göre Bakan Koca AK Parti MKYK toplantısında aşıya ilişkin gelişmelere dair bilgi verdi.

İKİNCİ PARTİ 2 HAFTA İÇİNDE GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti ve "Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var" dedi. Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti.

PFİZER VE BİONTECH'İN GELİŞTİRDİĞİ AŞI DA GELİYOR

Pfizer ve BioNTech'in aşısıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti.

BİRKAÇ AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ TAMAMLANMIŞ OLACAK

Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi. Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.