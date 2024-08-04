Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Bu sıcaklıkların özellikle uyku üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtiliyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, sıcak havaların uykunun kalitesi ve süresi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Sıcaklık ve uyku kalitesi

Prof. Dr. Fidan, oda sıcaklığının 22 derecenin üzerine çıkmasının uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkilediğini belirtti. “Sıcaklığın 22 derecenin üzerinde olduğu durumlarda uykunun kalitesi ve süresi ciddi şekilde zarar görmektedir” diyen Fidan, bu sorunu önlemek için uyku moduna sahip iklimlendirme cihazlarının kullanılabileceğini önerdi. “Özellikle akşam saatlerinde uyku modları olan cihazlar kullanarak bu sorunun üstesinden gelebiliriz” diye ekledi.

Uyku hijyeni ve kafein

Prof. Dr. Fidan, kafeinli içeceklerin de uykuya geçişi zorlaştırdığını belirtti. Kafein, uykusuzluğa ve uykuya geçişte zorluklara neden olabilir. “Yatmadan 1 saat önce ılık süt tüketimi, uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Ayrıca, çay, kahve ve diğer kafeinli içeceklerden kaçınılması gerekir” dedi.

Uyku için uygun kıyafet ve beslenme

Uyku esnasında giyilen kıyafetlerin de uyku kalitesini etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Fidan, sentetik malzemeler yerine pamuklu ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Ayrıca, yatmadan 3-4 saat önce yemek yemekten kaçınılması gerektiğini belirtti. “Dolu bir karınla uyumak zor olabilir” diyen Fidan, uyku öncesi beslenme alışkanlıklarının da uyku kalitesini etkilediğini ifade etti.

Çocuklar ve erişkinler için tavsiyeler

Çocuklar için de benzer uyku önerileri geçerli olduğunu belirten Prof. Dr. Fidan, “Çocuklar için ılık süt gibi uykuya yardımcı yiyeceklerin kullanılması faydalı olabilir” dedi. Erişkinlerde ise bitkisel çayların yatmadan önce tüketilmesinin uyku kalitesini artırabileceğini belirtti.