Salihli Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı SAGREX 2024, büyük bir coşkuyla kapılarını açtı. Salihli Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenen törene, bölgenin tarım profesyonelleri ve kamu temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Fuar, verimliliği artıran yeni teknolojiler ve ürünlerle çiftçilere önemli fırsatlar sunuyor.

Tarımda Teknolojik Dönüşüm Başladı

Makina ve teknoloji sektörü profesyonelleri, üreticiler ve tarımın tüm paydaşları, Salihli’de düzenlenen bu fuarla bir araya geldi. Bölgenin en önemli ekonomik lokomotiflerinden olan tarım ve hayvancılık, SAGREX 2024’te modern yöntemlerle buluşturuluyor. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, açılışta yaptığı konuşmada, tarımın ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurguladı ve fuarın bu alanda büyük bir yenilik sunduğunu belirtti.

Çiftçilere Katma Değer Sağlayacak

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise fuarın, çiftçilerin yeni yöntemleri ve modern ekipmanları tanıması açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Nurlu, "Bu fuar, verimli bir üretim sürecini destekleyen en iyi teknolojilerle çiftçilerimizi buluşturuyor. Tarımsal girdilerin maliyeti artsa da, bu tür platformlar kazancı artırmayı hedefliyor," dedi.

Tarımın Geleceği SAGREX’te

SAGREX 2024'ün düzenleyicisi EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal ise fuarın tarım teknolojilerindeki en son yenilikleri sergilediğini ve çiftçilerin rekabet gücünü artıracağını belirtti. Baykal, "Tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek bu fuar, üretici ile teknolojiyi buluşturarak sektöre yön veriyor," ifadelerini kullandı.

SAGREX 2024, tarım sektörünün kalbinin attığı bir platform olarak dikkat çekiyor. Organik tarımdan zirai ekipmanlara kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuar, 22 Eylül 2024'e kadar ziyaret edilebilir.