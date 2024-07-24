Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde, 2018 yılında iki otel arasına inşa edilen kapı, yerel halkın tepkisini çekti. Başlangıçta sadece bir giriş olarak planlanan bu kapı, zamanla iki otelin ortak mülkiyeti haline geldikten sonra geçiş yoluna dönüştü.

Kaymakamlık duruma müdahale etti

Vatandaşların bu duruma karşı tepkileri artınca, Bodrum Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakam Mustafa Çit'in talimatıyla, Bodrum Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü işbirliği içinde kapıyı kaldırma kararı aldı. Kapı, yetkililer tarafından kısa sürede kaldırılarak eski haline getirildi.