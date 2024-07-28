Karşıyaka Belediyesi, sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerle takdir topluyor. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü her yıl 7 binden fazla kedi ve köpeği kısırlaştırarak popülasyon kontrolünü sağlıyor ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek sahipsiz can dostları yeni aileleriyle buluşturuyor.

Tay Park'ta can dostlara yeni yuvalar

Bu yıl Tay Park'ta düzenlenen "Can dostlarımızın evi olur musunuz?" sloganlı sahiplendirme etkinliği büyük ilgi gördü. Rex Mama'nın destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, sahiplenilen her can dost için hediye paketleri takdim edildi. Başkan Yıldız Ünsal, yaptığı açıklamada, sahipsiz bir cana yuva olmanın önemine vurgu yaparak, "Cins kedi ya da köpek satın almak ve üretimini teşvik etmek yerine, sahipsiz bir cana yuva olmayı tercih eden herkese teşekkür ediyor, bu güzel örneklerin çoğalmasını diliyorum" dedi.

"Satın alma, sahiplen" mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sahipsiz hayvanları sahiplenmenin, sokak hayvanlarının yaşam hakkını tehdit eden yasal düzenlemeler karşısında önemli bir adım olduğunu belirtti. Ünsal, "Gündemde olan Sokak Hayvanı Yasası özellikle köpeklerin yaşam hakkını önemli ölçüde tehdit ediyor. Bu noktada cins kedi ya da köpek satın almak ve üretimini teşvik etmek yerine, bir can dost sahiplenilerek ona sıcak bir yuva, sevgi dolu bir aile ortamı sunulabilir. Biz bunu teşvik etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliğe katılarak sahipsiz canlara yuva olan herkese teşekkür ediyor, örnek olmalarını diliyorum" dedi.