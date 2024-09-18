İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sahte para basarak piyasaya sürme faaliyetinde bulunduğu belirlenen iki şüpheli, polis ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla gözaltına alındı. İzmir Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin faaliyetleri hakkında aldıkları ihbarlar üzerine harekete geçti.

Adreslere baskın yapıldı

Yürütülen istihbari çalışmaların ardından, şüphelilerin adreslerine savcılığın talimatıyla operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 21 adet sahte 100 dolarlık Amerikan banknotu ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Operasyon esnasında ele geçirilen sahte paraların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tahmin ediliyor.

Şüpheliler emniyete götürüldü

Yakalanan iki şüpheli, emniyete götürülerek burada ifadeleri alınmaya başlandı.