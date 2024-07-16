SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kocaeli ve Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sakarya'da Çark Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başlayan etkinlik, burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle devam etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından "Özgür Filistin, Özgür Doğu Türkistan" tişörtü giyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik Korosu üyeleri, "Kardan Aydınlık" eserini seslendirdi.

İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun dinletisinin ardından 30 kuş şiiri okundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşma izlendi.

15 Temmuz gecesini anlatan kısa filmin gösterilmesinden sonra o gece Sakarya Valiliği'nde yaralanan gaziler katılımcıları selamladı.

Vali Yaşar Karadeniz, buradaki konuşmasında, Ankara, İstanbul, Sakarya ve birçok şehirde 15 Temmuz'da ülkenin bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunmasının mücadelesinin verildiğini söyledi.

Hain kalkışmanın, diğerleri gibi milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında toplanarak büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yırtıp attığı Sevr Antlaşması'nı tekrar uygulamaya koyma hayalperestliğini gösterenlerin çırpınışlarından birisi olduğunu dile getiren Karadeniz, "FETÖ'nün devleti ele geçirme amacıyla yaptığı tüm girişimler de yine ülkemizin üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen emperyalistlerin maşalığını yapmaktan başka bir şey değildi." dedi.

Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlarda toplanan vatandaşların mermilere ve tanklara göğüslerini siper etmesi ve vatansever askerlerin mücadeleleriyle hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığını ifade etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın da bir konuşma yaptığı programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Murat Kaya, Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

- Düzce

Büyük Cami önünde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, mehteran eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehteran takımının gösterisi izlendi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izletildi.

Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Selçuk Aslan, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, kurum müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolünün katılımıyla İstasyon Caddesi'nde başlayan yürüyüş, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde sona erdi.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine kasteden, demokrasiyi ve bağımsızlığı hedef alan, ordunun ve diğer stratejik kurumların içine sızmış FETÖ tarafından organize edilen hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını, ancak milletin cesareti, feraseti ve vatan sevgisiyle bu hain planın bertaraf edildiğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "O gece Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonlar, tankların, tüfeklerin ve uçakların karşısında durarak demokrasimizi savunmuş, ülkemizin geleceğini FETÖ ve karanlık ellere teslim etmemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin birliğini, beraberliğini ve demokrasimize olan inancını tüm dünyaya gösterdiği bir gün olarak tarihimize altın harflerle kazınmıştır." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, kadın erkek, genç yaşlı demeden her kesimden vatandaşın, ellerinde bayraklarıyla meydanları doldurarak ülkeye sahip çıktığını dile getirerek, "Bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla dolu yürekleriyle bir destan yazmıştır. O gece, milletimizin her bir ferdi, demokrasimize ve bağımsızlığımıza olan bağlılığını ve iradesini göstermiştir. Bu kahramanlık, sadece ülkemizin sınırları içinde değil, tüm dünyada yankı bulmuş ve Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı çok büyük takdir kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Sancak devir teslim töreni ile yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, öğrenciler şiirler okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, sinevizyondan alandakilere izletildi.

Kahramanlık türküleri seslendiren Grup Derun'un ardından Zonguldak Madenci Korosu konser verdi.

Program, İlahi Grubu dinletisinin sonrasında demokrasi nöbetleriyle devam etti.

- Bartın

Bartın Valiliği önünde başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşünün ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz Sancak Koşusu'nda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği etkinlikte, Milli Eğitim Müdürlüğü Korosu dinleti sundu.

Vali Nurtaç Arslan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını söyledi.

Girişimin arkasında çok büyük hesapların bulunduğunu dile getiren Arslan, "Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, bölücü terör örgütüyle mücadelede ne olmuşsa 15 Temmuz'da da aynısı olmuştur. 15 Temmuz bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır." dedi.

Arslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ve tarihi boyunca pek çok saldırıya, tuzağa ve kirli oyunlara maruz kaldığını belirterek şunları ifade etti:

"Ülkemizin gelişip büyümesini, hızlı yükselişini, bölgemizdeki fark edilen gücü ve etkinliğini, toplumsal birlik ve beraberliğimizi hazmedemeyen karanlık güçlerin devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü yok etmeye yönelik oyunları ve teşebbüsleri hiçbir zaman bitmeyecektir. Ancak aziz milletimiz, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda büyüyen ve gelişen, dünyanın önde gelen devletleri arasında yerini alan ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine yöneltilen her türlü tehdide asla izin vermeyecektir."

Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ile il protokolü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Karabük



Karabük Valiliği tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından 15 Temmuz belgeseli izletildi.

Karabüklü 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe ile gazi Hüseyin Yılmaz'ın öz geçmişlerinin okunduğu programda Vali Mustafa Yavuz, Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden hain darbe girişiminin, destansı bir direniş, kararlı bir duruş ve sarsılmaz bir inançla bertaraf edilişinin 8. yılında, milli birlik ve beraberliğin gücüyle kazanılan "Milletin Zaferini" tüm dünyaya yeniden ilan ettiklerini söyledi.



AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da birer konuşma yaptı.

Sancak devir teslim töreni ile yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, öğrenciler şiirler okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının izletildiği programda, türküler ve ilahiler okundu.

Safranbolu ilçesinde de yürüyüşle başlayan programda mehteran gösterisi yapıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Sekapark'ta düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Seddar Yavuz, FETÖ'nün ve işbirlikçilerinin karşılarına ölüme meydan okuyacak bir milletin çıkacağını hesaplayamadıklarını belirterek, "Yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletimiz, kirli hesap ve planları bozarak milletin zaferini kazanmıştır." dedi.

Yavuz, milletin tarihteki şanlı zaferlerde olduğu gibi demokrasi nöbetleriyle de milli iradeye sahip çıktığını dile getirerek, "İstiklal ve bütün mukaddes değerler adına canlarını feda eden bütün şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, rahmet ve saygıyla yad ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de tarihte eşi benzeri görülmemiş hainlikten duyulan acının ilk günkü tazeliğiyle kalplerde yaşadığını kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletin aziz evlatlarının hainlerin karşısında durduğunu ifade ederek, "O gece bu milletin, damarlarındaki asil kan, kalplerindeki imanla akla karayı net bir şekilde ayırt ettiklerini, tankların karşısına dikildiklerini gördük. Bu milletin asil evlatları gerektiğinde bu millet için, bayrak için, devlet için bütün siyasi hesapları bir kenara bırakarak birlik olmayı hep bilmiştir. Bundan sonra da hep bilecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekrandan alandakilere izletildi, daha sonra milli sporcular tarafından Vali Yavuz'a sancak teslimi yapıldı.

Darbe girişimde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Bolu

Bolu'da Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisi izlendi.

Protokol konuşmalarının ardından sancak koşusu ile getirilen Türk bayrağı takdim edildi, tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Mehteran takımı gösterisi eşliğinde kahramanlık türkülerinin söylendiği programda, 15 Temmuz Sancak Koşusu ile kent meydanına ulaştırılan Türk bayrağı sporcular tarafından Vali Erkan Kılıç'a teslim edildi.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutanı Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.