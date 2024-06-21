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Yangın nedeniyle çatıda ve dairede hasar oluştu.

Alt kattaki daireye de küçük çapta sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alevleri fark eden vatandaşlar, hızla binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Semerciler Mahallesi Sait Faik Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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