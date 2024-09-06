Sakarya'da, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz (35) isimli kadın ağır yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Orta Mahalle'de iddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin ikinci katındaki iş yerinde Sehle Gündüz’ü başından tabancayla vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz’ü ağır yaralı halde buldu.

Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sehle Gündüz’ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.