Akyazı Belediyesi, Yerelsen ve Hak-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini tamamlayarak kadrolu işçilere %47,38 oranında maaş zammı yaptı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve Yerelsen TİS Grup Başkanı Murat Arslan’ın katılımıyla imzalanan anlaşma, işçilerin yüzünü güldürdü. Kadrolu çalışanların maaşlarına ve sosyal haklarına %47,38 oranında artış sağlandı.

Başkan Soykan'dan hayırlı olsun mesajı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışanların haklarını korumayı öncelik edindiklerini belirterek şunları söyledi:

"Çalışma arkadaşlarımız bizim için çok kıymetli. Hep birlikte Akyazı’ya hizmet ediyoruz. Maaş ve sosyal haklarına yaptığımız %47,38 oranındaki bu artışın hayırlı olmasını diliyorum."

2025 yılında belediyeye bağlı Ak Belde şirketi çalışanlarına da aynı oranda zam yapılacağının müjdesi verildi.