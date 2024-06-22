Salda Gölü çevresine yerleştirilen 23 kızıl geyikten biri, Burdur'da vatandaşlar tarafından görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek ve 18 dişi kızıl geyik, Eşeler Yaylası'na salınmıştı. Geyiklerin çiftleşip çoğalmaları hedeflenirken, geçtiğimiz günlerde Eşeler Yaylası'nda bir grup vatandaş, bir dişi kızıl geyikle karşılaştı.

Araçlarından inen vatandaşlar, toprak yol üzerinde otlayan geyiğe yaklaşarak onunla zaman geçirdi ve sevgi gösterdi. Ancak yetkililer, geyiklerin doğal davranışlarını koruyabilmeleri ve insanlarla etkileşimden kaçınmaları için vatandaşları geyiklere yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.

Geyiklerin evcil olmalarına rağmen bazen saldırgan olabileceğini belirten uzmanlar, bu nedenle doğal yaşam alanlarında geyiklerle karşılaşanların uzak durmalarını ve geyiklerin doğal ortamlarına geri dönmelerini öneriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, proje kapsamında geyiklerin korunması ve çoğalması için çalışmaların sürdüğünü vurguluyor.