Kazan ve Nizhnekams Havalimanları güvenlik nedeniyle sivil uçuşlara geçici süreyle kapatıldı. Türk Hava Yolları’nın (THY) Antalya-Kazan seferini yapan uçağı Samara Havalimanı’na yönlendirildi.

Rusya olası drone saldırısı nedeniyle Kazan ve Nizhnekams Havalimanlarını sabah saatlerinde sivil uçuşlara kapattı.

Yerel saatle 09.00’dan itibaren Kazan ve Nizhnekams Havalimanlarına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bir süre havada tur atan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

THY’nin Antalya-Kazan seferini yapan TK-3748 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak bir süre tur attıktan sonra Samara Havalimanı’na indi.

Rus yetkililer, sivil uçuşların güvenliğini sağlamak için Nizhnekamks ve Kazan’a giden uçak seferlerinin İzhevsk, Ufa ve Samara Havalimanlarına yönlendirdiklerini açıkladı.