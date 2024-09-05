Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) boğan Fırat Yıldızhan (32) ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'ın (20) ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Fırat Yıldızhan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, kardeşi Yağız Yıldızhan ise olay hakkında bilgisi olmadığını ileri sürdü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 Şubat'ta iddiaya göre, Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı.

Fırat Yıldızhan, ilk eşinden iki çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu.

Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkiinde, hafriyat alanına gömdü.

Suçunu itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı.

Saliha Gizem Yıldızhan'ın cenazesi otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, tutuklandı.

Savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapislerini istedi

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ikinci duruşması Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile Yağız Yıldızhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları hazır bulundu.

Hakimin, eşi Saliha Gizem'i aldatıp aldatmadığını sorması üzerine Fırat Yıldızhan, “Eşimi hiçbir kadınla aldatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Yağız Yıldızhan ise duruşmadaki savunmasında, “20 yaşındayım ve askerliğimi yapmadım. Habersiz şekilde yengemin evine götürüldüm. Böyle bir olay olacağını bilseydim gitmezdim. Olayın faili olarak yargılanıyorum. Bir süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.