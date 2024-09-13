Salihli Belediye Spor’a Yeni Teknik Direktör Atandı

2024-2025 Süper Amatör Futbol Sezonu’nda C Grubu'nda mücadele edecek olan Salihli Belediye Spor, tecrübeli teknik direktör Zeki Erguvan'ı göreve getirdi. Erguvan, kulüpte daha önce de görev almış ve başarılarıyla dikkat çekmişti. Yeni sezonda Salihli ekibini hedeflerine ulaştırmak için büyük bir sorumluluk üstlenecek.

Yeniden Salihli Belediye Spor’da

Zeki Erguvan, geçmişte Salihli Belediye Spor’da görev almış ve elde ettiği başarılarla adından söz ettirmiş bir teknik adam. Takıma yeniden katılmanın gurur verici olduğunu belirten Erguvan, “Genç yeteneklerimizi geliştirip, takımı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sezon boyunca disiplinli ve azimli bir şekilde çalışacağız” dedi. Erguvan, özellikle genç oyuncuların gelişimine önem vereceğini vurgularken, başarı için sıkı bir çalışma sürecine gireceklerini ifade etti.

Kulüpten memnuniyet mesajı

Salihli Belediye Spor yetkilileri de Zeki Erguvan’ın takımın başına geçmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Hocamızın tecrübesi ve bilgi birikimiyle başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu. Erguvan'ın, geçmiş deneyimi ve futbol bilgisiyle takımın hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynayacağına olan inanç büyük.

Yeni sezonda hedefler büyük

Salihli Belediye Spor, yeni sezona büyük bir motivasyonla hazırlanıyor. Zeki Erguvan’ın liderliğinde, genç ve dinamik bir kadroyla mücadele edecek olan takım, Süper Amatör Lig’de üst sıraları hedefliyor. Erguvan’ın disiplinli ve azimli çalıştırma yöntemi, takımın performansını üst seviyeye taşımada önemli bir etken olacak.