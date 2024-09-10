Salihli Belediyesi ve Mimarlar Odası Salihli Temsilciliği, ilçede gerçekleştirilecek projelerin değerlendirilme süreçlerini hızlandırmak için önemli bir protokole imza attı. Bu anlaşma çerçevesinde, Salihli’deki projeler belediyeye sunulmadan önce Mimarlar Odası tarafından ön incelemeye alınarak teknik açıdan eksiksiz bir şekilde hazırlanacak. Bu uygulama sayesinde süreçler hızlanacak, projelerin onaylanma ve uygulama aşamaları daha verimli ilerleyecek.

Sürdürülebilir şehircilik anlayışı

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yapılan iş birliğinin hem belediyenin hem de yatırımcıların zaman tasarrufu yapmasını sağlayacağını vurguladı. Nurlu, “Bu protokol sayesinde süreçlerin daha şeffaf, hızlı ve etkili olacağına inanıyoruz. Amacımız, Salihli’de sürdürülebilir ve modern şehircilik anlayışını güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

Süreçler hızlanacak

Protokol kapsamında, Mimarlar Odası Salihli Temsilciliği, projelerin mevzuata uygunluğunu denetleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve projelerin belediyeye daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Bu iş birliği, ilçedeki mimari projelerin kalitesini artırarak şehir planlamasına olumlu katkılar sunacak.