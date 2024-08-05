Son günlerde basında geniş yer bulan "Salihli Belediyesi’nde mobbing" iddialarına yönelik Salihli Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın nasıl geliştiğine dair detaylar paylaşıldı ve bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bayılma olayı siyasi malzeme haline geldi

Açıklamada, belediyede görevli Erkan Keskin’in yaşadığı bayılma olayının siyasi malzeme haline getirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının desteklediği bilgiye göre, Keskin, 8:30’da başlaması gereken mesaisine 10:54’te gelmiş ve 10:55’te ayrılmıştır. Zabıta ekipleri, 11:38’de Keskin’in görev bölgesinde olmadığını video kaydı ile tespit etmiş ve gerekli tutanağı düzenlemiştir.

Keskin’in görev bölgesinde bulunmadığı süre zarfında zabıta ekipleri kendisine sandalye getirmiş, ancak bu teklif reddedilmiştir. Kamera kayıtları, Keskin’in görevlendirildiği bölgeye tekrar 15:21’de döndüğünü ve iddiaların aksine gölgede bir ağacın altında beklediğini göstermektedir. 16:05’te kaldırıma oturmasının ardından sağlık ekipleri olay yerine gelmiş ve Keskin’i acil servise götürmüştür. Keskin’in, 8:30-17:30 mesai saatleri içinde sadece 46 dakika görev bölgesinde bulunmuş olduğu belirtilmiştir.

Erkan Keskin, hastaneden rapor almasına rağmen, raporlu olduğu gün ulusal bir televizyon kanalına demeç vermiştir. Belediyeden yapılan açıklamada, devlet memurları kanununun 15’inci maddesi gereğince, devlet memurlarının basına bilgi veya demeç veremeyeceği vurgulanmıştır. Bu nedenle, Keskin hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve asılsız iddialara karşı hukuki yollara başvurulmuştur.