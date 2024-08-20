Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, yangın felaketinden etkilenen bölgelerdeki hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yardım elini uzattı. Belediye, otlakları zarar gören vatandaşlara hızla yonca ve kaba yem ulaştırarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir katkı sağladı.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yapılan yardımlar hakkında yaptığı açıklamada, yangının ardından tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaşadığı zorlukları en aza indirmek için her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Nurlu, “Yangından etkilenen hemşehrilerimizin yanındayız ve onların geçim kaynaklarını korumak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Çiftçilerden Salihli Belediyesi'ne teşekkür

Yardımların hızla ulaştırılması, yangın bölgesinde otlakları zarar gören çiftçilerin hayvanlarını beslemelerine önemli bir katkı sağladı. Vatandaşlar, Salihli Belediyesi’nin bu duyarlı yaklaşımından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Salihli Belediyesi, yangından etkilenen tüm vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışmalarını sürdüreceğini ve bu tür yardımların devam edeceğini duyurdu.