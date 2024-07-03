Salihli Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Sarıpınar Mahallesi'nde yürüttüğü yeşil alan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, çalışmaları yerinde inceleyerek personeliyle birlikte çapa yaparak destek verdi.

Daha yeşil bir Salihli

Başkan Nurlu, yaptığı açıklamada çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Salihli'nin daha yeşil ve güzel bir şehir olması için sürekli çalıştıklarını belirtti. Sarıpınar Mahallesi'ndeki bu çalışmaları doğrudan denetleyerek mahalle sakinlerinden de olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade etti.