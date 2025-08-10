Salihli’nin Çukuroba Mahallesi’nde yıllardır atıl halde kalan fosseptikten çevreye yayılan atık sular, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla kalıcı şekilde çözüldü. Bölgedeki kanalizasyon altyapısına yapılan bin 200 metrelik yeni terfi hattı ile atık sular, Hacıbektaş Mahallesi’ndeki aktif kanalizasyon sistemine aktarılıyor.

MASKİ ekipleri yoğun çalışma yürüttü

MASKİ ekipleri, atık su terfi merkezi inşa etti ve altyapı çalışmalarıyla kötü koku, çevre kirliliği ve taşkın riskini ortadan kaldırdı. Mahalle sakinlerinin uzun süredir şikayetçi olduğu sorun, bu sayede son buldu.

Başkan Dutlulu çözümü açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çukuroba Mahallesi’nin 25 yıllık altyapı sorununu çözdüklerini belirtti. Dutlulu, “Kanalizasyon altyapısını yenileyerek çevre ve halk sağlığını tehdit eden kirliliği ortadan kaldırıyoruz. Yatırımlarımızı 17 ilçede sürdürüyoruz.” dedi.

Mahalle sakinleri destek verdi

Çukuroba Mahalle Muhtarı Gizem Çelikel, sorunun uzun yıllar devam ettiğini ve şimdi kalıcı olarak çözüldüğünü vurguladı. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmadan memnuniyetlerini dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.