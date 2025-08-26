Salihli’de 5 Eylül Kurtuluş Haftası etkinlikleri, 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek konserlerle başlıyor. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikler, her akşam saat 21.30’da başlayacak.

Konser programı açıklandı

Etkinlikler kapsamında 3 Eylül Çarşamba günü Emir Can İğrek, 4 Eylül Perşembe günü Aslı Güngör, 5 Eylül Cuma günü İlyas Yalçıntaş, 6 Eylül Cumartesi günü Eypio ve 7 Eylül Pazar günü Sıla Şahin & Samet Kardeşler sahne alacak.

Herkes etkinliklere davetli

Salihli Belediyesi, tüm hemşehrilerini bu büyük coşkuya davet ediyor. Etkinlikler, halkın Kurtuluş Haftası’nı birlikte kutlaması ve müzikle keyifli vakit geçirmesi amacıyla planlandı.

Müziğin ve kutlamanın buluştuğu hafta

Kurtuluş Haftası konserleri, Salihlililere hem eğlenceli hem de anlamlı bir hafta yaşatmayı hedefliyor. Her akşam farklı sanatçılar sahne alarak vatandaşları müzikle buluşturacak.