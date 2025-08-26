Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı ile Atatürk Bulvarı’nın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 FM 355 plakalı otomobil ile 09 ARS 463 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak başından yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Motosiklet sürücüsünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.