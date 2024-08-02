Salihli Belediyesi, toplumsal birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla Demokrasi Meydanı'nda aşure etkinliği düzenledi. Vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğe Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve eşi İlkgün Şen Nurlu da katıldı. Başkan Nurlu, "Aşure, paylaşmanın, dostluğun ve kardeşliğin sembolüdür. Bu güzel geleneği yaşatmanın mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz" dedi.

Kardeşlik duygusu pekiştirildi

Vatandaşlara aşure ikram edilerek dostluk ve kardeşlik duyguları pekiştirildi. Başkan Nurlu ve eşi, aşureleri bizzat dağıtarak katılımcılara teşekkür ettiler. Etkinlik, halkın yoğun ilgisiyle coşkulu bir şekilde sona erdi.