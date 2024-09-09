Ege Bölgesi’nin en verimli ovalarından biri olan Gediz Ovası’nda bu yıl çiftçiler için kötü bir hasat sezonu yaşandı. Salihli’de domates, kavun, karpuz, biber ve patlıcan gibi pek çok ürün tarladan toplanmadı. İklimsel olumsuzluklar ve artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin çoğu zarar etti ve ürünler tarlada kaldı.

Çiftçiler ürünlerini toplamıyor

Salihli’de tarımsal gelirin toplam gelirin yüzde 60’ını oluşturduğu belirtilirken, bu yıl yaşanan doğal afetler verim kayıplarına yol açtı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Salihli Ziraat Odası bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, çekirdeksiz kuru üzümde üretim düşüklüğü ve artan maliyetlerin çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek, “Verim düşük, masraflar yüksek. Üretici en az 130-140 TL bandında ürününü satmalı ki kar edebilsin” dedi.

Ürünler tarlada kalıyor

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üreticilerin artan gübre, ilaç ve mazot maliyetleri nedeniyle bu yıl ürünlerini tarlada bıraktıklarını ifade etti. “Domates, karpuz, kavun, patlıcan ve kapya biber gibi ürünler toplanmadan tarlalarda sürüldü. Bu yıl çiftçilerimiz en mutsuz yıllarından birini yaşıyor” diye aktardı.

Planlı tarım ve destek şart

Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, çiftçiyi üretimden soğutmamak ve sürdürülebilirliği sağlamak için planlı tarıma geçilmesi gerektiğini belirtti. Yüksel, “Her bölge için ürün planlaması yapılmalı ve bu planlamalar sıkı bir şekilde denetlenmeli. Ayrıca, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin kamu borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi çiftçilerimizi bir nebze olsun rahatlatacaktır” dedi.

Zeytinyağında bu yıl iyi bir verim beklediklerini söyleyen Yüksel, ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasının olumlu etkiler yaratacağını vurguladı. Yüksel, “Salçada da zaman zaman ihracat kısıtlamaları yanlış bir uygulama oluyor. İhracatçılar bu gibi uygulamalar yüzünden müşterilerini kaybediyor ve tekrar kazanmak uzun zaman alıyor” diyerek sözlerini tamamladı.