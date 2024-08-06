Salihli Belediyesi, dijitalleşme adına önemli bir adım atarak D-İmar Yönetim Sistemi'ni devreye soktu. Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bu yeni sistemin detayları ve avantajları kamuoyuyla paylaşıldı.

D-imar yönetim sistemi tanıtıldı

Salihli Belediyesi tarafından saat 14:00'te Belediye Meclis salonunda düzenlenen "D-İmar Uygulamaları, Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı"nda, D-İmar Yönetim Sistemi'nin tanıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, sistemin hedeflerini ve faydalarını anlattı. Nurlu, “D-İmar sistemi ile kağıt israfı sona erecek, işlemler dijital ortamda yapılacak, vatandaşlar başvurularını ve durumlarını internet üzerinden takip edebilecek” dedi. Bu sistemin belediye içi ve bakanlık sistemleriyle entegre çalışacağını belirten Nurlu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını vurguladı.

Zaman ve kağıt israfına son

Salihli Belediyesi'nin yeni uygulaması ile "Elektronik İmzalı Yapı Ruhsatı" sistemine geçildi. Bu sayede, yapının imar durumundan ruhsat aşamasına kadar geçen süreçte kağıt kullanılmayacak. 2024 yılı öngörülerine göre, en az 5 bin kişi kuruma gelmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yaklaşık 1 milyon adet A4 çıktısı ve 50 bin metre proje çıktısı alınmasına gerek kalmayacak. Bu yenilik, kırtasiye, ulaşım ve personel giderlerinde yıllık yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Vatandaşlar için kolaylık

D-İmar Yönetim Sistemi, Salihlili vatandaşlara büyük kolaylıklar sunacak. Vatandaşlar, imar başvurularını ve başvurularının durumunu belediyeye gelmeden kurumun web sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Başvuru sahibi, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu sistem üzerinden ve SMS ile öğrenebilecek. Proje üzerinde yer alan kare kod ve doğrulama kodu ile orijinal dosyaya istenilen yer ve zamanda ulaşılabilecek. Ayrıca, mimari proje ve proje eklerinin elektronik ortamda dijital olarak onaylanması sağlanacak.