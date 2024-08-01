Salihli Belediyesi, 6 Ağustos Salı günü saat 14:00'te Belediye Meclis salonunda “D-İmar Uygulamaları, Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı” düzenleyecek. Toplantının amacı, yeni D-İmar Yönetim Sistemi hakkında bilgi vermek ve sistemin avantajlarını tanıtmak. Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, D-İmar sistemi ile vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kâğıt israfı tarihe karışıyor

Salihli Belediyesi, kâğıt kullanımını sona erdirecek “Elektronik İmzalı Yapı Ruhsatı” sistemine geçiş yaptı. Bu yeni uygulama sayesinde, imar işlemlerinden ruhsat aşamasına kadar olan süreç tamamen dijital olarak yürütülecek. 2024 yılı itibarıyla, en az 5 bin kişi işlemlerini kuruma gelmeden online olarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca, yaklaşık 1 milyon A4 sayfası ve 50 bin metre proje çıktısı tasarruf sağlanacak. Bu değişiklikle, kırtasiye, ulaşım ve personel giderlerinde yıllık yaklaşık 15 milyon TL tasarruf öngörülüyor.

Vatandaşlar için pratik çözümler

D-İmar sistemi sayesinde Salihlili vatandaşlar, imar başvurularını ve durumlarını belediyeye gelmeden, kurumun web sitesi üzerinden takip edebilecek. Başvuru sahipleri, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu sistem üzerinden veya SMS ile öğrenebilecek. Ayrıca, proje üzerindeki kare kod ve doğrulama kodu ile orijinal dosyaya istenilen yer ve zamanda erişim sağlanabilecek. Sistem, belediye içi ve bakanlık sistemleriyle entegre çalışarak mimari proje ve eklerinin elektronik ortamda onaylanmasını sağlayacak.

Hizmet kalitesinde artış

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Geleceğin Kenti Salihli Projesi” kapsamında imar ve şehircilik arşivlerini ve işlemlerini elektronik ortama aktardıklarını ifade etti. Bu dijital dönüşüm, personel için büyük kolaylıklar sağlayacak ve zamandan tasarruf edilmesini mümkün kılacak. Başkan Nurlu, “Belediyemizde tasarruf tedbirlerini en yüksek düzeyde uygulayarak, vatandaşlarımıza en hızlı ve ekonomik hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.