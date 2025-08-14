Kaldırım işgali denetlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi zabıta ekipleri, Kurudere ve Atatürk Caddeleri’nde kaldırım işgali denetimi yaptı. Denetimler sırasında yayaların güvenli geçişini engelleyen objeler kaldırıldı, kaldırımda park etmiş motosikletlere müdahale edildi.

Esnaf ve vatandaşlara uyarılar yapıldı

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara kaldırımların yayalar için olduğunu hatırlatarak, kurallara uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Başkan Nurlu’dan çağrı

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, kaldırımların yayalar için olduğunu belirtti. Başkan Nurlu, esnaftan ve vatandaşlardan kaldırımları işgal edecek uygulamalardan kaçınmalarını isteyerek, “Şehrimizi daha düzenli ve yaşanabilir hale getirebiliriz” dedi.