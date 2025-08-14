2025/26 Oryantiring sezonu, İzmir’de düzenlenecek “1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışmaları” ile start alacak. 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, Bostanlıspor Kulübü’nün ev sahipliğinde ve Altunspor’un organizasyon sorumluluğunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla Sasalı ve Bostanlı bölgelerinde yapılacak.

Etkinlik direktörü ve İzmir Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun, yarış kayıtlarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Geçen sezonu büyük bir başarıyla tamamlayan Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun ilan ettiği 2025/26 sezonu, İzmir’deki 1. Ulusal Zafer Kupası ile açılıyor. İlk gün yarışları Sasalı’da yapılacak, ikinci gün ise Bostanlı’da devam edecek. Ödül töreni, Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşecek ve ödüller Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı ile belediye başkanlarımız tarafından takdim edilecek.”

Altun, yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından lisanslı, lisanssız, kulüplü veya ferdi sporcuların katılacağını ifade ederek, “10 yaşından 80 yaşına kadar tüm sporcularımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Yarış kayıtları https://altuncup.org.tr adresinden yapılabilir” dedi.

Hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirten Altun, etkinliğin sporseverler için unutulmaz bir deneyim sunacağını sözlerine ekledi.