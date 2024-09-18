Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Eylül ayı toplantısını Salihli Belediyesi’nde gerçekleştiren komisyon, sokak hayvanlarının geleceği için yeni projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Toplantıya, hayvan hakları savunucuları ve belediye temsilcilerinin yanı sıra mama üreten firmaların yetkilileri de katılım sağladı.

Salihli Hayvanları Koruma Derneği (HAYKODER) temsilcilerinin de yer aldığı bu toplantıda, sokak hayvanlarının sağlıklı bir çevrede yaşaması için kamu kurumları, sanayi sektörü ve halkın el ele vermesinin önemi vurgulandı. Komisyon Başkanı Uğur Doğan, bu işbirliğinin sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ziyaret Edildi

Toplantının ardından komisyon üyeleri, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Yıldırım, merkezde yapılan çalışmaları detaylarıyla anlattı. Yıldırım, tedavi edilen kedi ve köpeklerin sağlıklarına kavuştuktan sonra sahiplendirildiğini belirtti.

Salihli OSB’de Mama Üreticileri ile İşbirliği

Merkez ziyaretinin ardından komisyon üyeleri, Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mama üreten firmaların temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler ele alındı. Bu işbirliklerinin, hayvanların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacak adımları hızlandıracağına dikkat çekildi.