İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji hekimi olarak görev yapan Manisa'nın Salihli ilçesinden Tolgahan Sönmez'in ikinci polisiye kitabı “Gerçeğin Dokunuşu” okurlarıyla buluştu.

Salihlili Nöroloji Doktoru Tolgahan Sönmez, “Geriye Aşk Kaldı” kitabının ardından “Gerçeğin Dokunuşu” ismini verdiği ikinci kitabını çıkardı.

Doktor Sönmez'in kitap gelirinin öğrencilere burs olacağı öğrenildi.

Tolgahan Sönmez, kitabın çok kısa süre önce çıktığını ve kitapseverlerden olumlu geri bildirim aldığını ifade etti. Polisiye kitaplarını uzun yıllardır okuyan ve takip eden bir edebiyatsever olduğunu söyleyen Sönmez, "Okumaların ardından bu alanda yazarlığa başladığını anlatan Sönmez, “İlk kitabım 'Geriye Aşk Kaldı' polisiye türünde bir kitap olmuştu. İkinci kitabım 'Gerçeğin Dokunuşu' yine aynı şekilde polisiye tarzında oldu. Kitabın ortaya çıkışı ve gelişimi yaklaşık iki yıl içerisinde gerçekleşti" diye konuştu.

Türk Dünyası ödüllerine Salihli'den aday

Öte yandan Salihlili doktorun kitabı, 12 Temmuz'da Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenmesi planlanan Türk Dünyası Edebiyat Ödüllerine aday gösterildiği öğrenildi.