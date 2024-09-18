Şampiyonlar Ligi'nde 17 Eylül 2024 akşamı oynanan maçlarda büyük sürprizler yaşandı. Juventus, Bayern Münih ve Liverpool galibiyetleriyle dikkat çekti.

Juventus, PSV'yi yıktı

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İtalya temsilcisi, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek grup aşamasında iddialı olduğunu gösterdi. PSV'nin golü ise maçın sonlarına doğru geldi ve Juventus'un zaferini gölgeleyemedi.

Young Boys'a Aston Villa şoku

Young Boys, kendi sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu. İngiliz temsilcisi, genç yeteneklerinin ve deneyimli oyuncularının katkısıyla rakibini rahatlıkla geçti. Aston Villa'nın bu galibiyeti, grubun diğer takımları üzerinde büyük bir etki yarattı.

Bayern Münih'ten rekor kıran galibiyet

Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Alman devinin bu galibiyeti, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı sonuçlarından biri olarak kaydedildi. Bayern'in hücum gücü ve oyun disiplininin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Liverpool'dan Milan'a sert darbe

Liverpool, San Siro'da Milan'ı 3-1 yenerek büyük bir galibiyete imza attı. Kırmızılar, Milan karşısında etkili bir performans sergileyerek gruptaki iddialarını sürdürdü. Milan'ın golü ise mağlubiyeti engelleyemedi.

Sporting CP, Lille'i rahat geçti

Sporting CP, Lille'i 2-0 yenerek grup aşamasında önemli bir galibiyet elde etti. Portekiz temsilcisi, karşılaşmada üstün bir oyun sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Lille ise bu sonuçla gruptaki şansını zorlaştırdı.

Real Madrid, Stuttgart'ı geçti

Real Madrid, Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek gruptaki iddiasını sürdürdü. İspanyol devinin maç boyunca gösterdiği üstün performans, galibiyeti getiren faktörler arasında yer aldı. Stuttgart'ın tek golü ise maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi.