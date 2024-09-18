UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başladı. Bu akşam, 18 Eylül’de, futbolseverleri birbirinden heyecanlı 6 karşılaşma bekliyor. Avrupa’nın devlerinin sahaya çıkacağı bu akşamın maç programında yer alan Bologna-Shakhtar Donetsk ve Club Brugge-Borussia Dortmund maçları TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak. Diğer karşılaşmalar ise Tabii Spor platformunda olacak.

İlk maç saat 19.45’te Bologna ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak. Günün ikinci büyük mücadelesi ise saat 22.00’de Club Brugge ile Borussia Dortmund arasında gerçekleşecek.

18 Eylül Şampiyonlar Ligi Maç Programı:

19.45 Bologna (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – TRT 1

– TRT 1 22.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya) – TRT 1

– TRT 1 19.45 Sparta Prag - Salzburg – Tabii Spor

– Tabii Spor 22.00 Celtic - Slovan Bratislava – Tabii Spor 2

– Tabii Spor 2 22.00 Manchester City - Inter Milan – Tabii Spor

– Tabii Spor 22.00 Paris Saint-Germain - Girona – Tabii Spor 1

Yarın ise 19 Eylül’de Kızılyıldız-Benfica ve Monaco-Barcelona maçları dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.