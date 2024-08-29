UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynanan maçlardan sonra 4 takım daha lige katılma hakkı elde etti. Dün gece oynanan maçlar sonucunda Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille takımı Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Avrupa’nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunun kura çekimi, bugün Monte Carlo’daki Grimaldi Forum’da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak?

Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025’te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off’ta yer alacak.

Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak.

Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:

İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan

Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart

İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City

İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid

Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain

Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon

Hollanda: Feyenoord, PSV

Avusturya: Salzburg, Sturm Graz

İskoçya: Celtic

Belçika: Club Brugge

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Çekya: Sparta Prag

İsviçre: Young Boys

Hırvatistan: Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız

Slovakya: Slovan Bratislava