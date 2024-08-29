UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynanan maçlardan sonra 4 takım daha lige katılma hakkı elde etti. Dün gece oynanan maçlar sonucunda Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille takımı Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Avrupa’nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunun kura çekimi, bugün Monte Carlo’daki Grimaldi Forum’da yapılacak.
Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak?
Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025’te sona erecek.
Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off’ta yer alacak.
Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak.
Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:
İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan
Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart
İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City
İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid
Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain
Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon
Hollanda: Feyenoord, PSV
Avusturya: Salzburg, Sturm Graz
İskoçya: Celtic
Belçika: Club Brugge
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Çekya: Sparta Prag
İsviçre: Young Boys
Hırvatistan: Dinamo Zagreb
Sırbistan: Kızılyıldız
Slovakya: Slovan Bratislava